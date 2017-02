Spiegel Geschichte 04:00 bis 04:30 Dokumentation Verschollene Filmschätze 1960 Fidel Castro vor der UNO F 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 9: New York, September 1960: Ein so starkes Polizeiaufgebot ist in Manhattan nur selten zu sehen: Vertreter von mehr als 90 Ländern sind zur 15. UN-Vollversammlung in die USA gereist. Doch nicht alle sind gleichermaßen willkommen ¿ zu den unbeliebteren Gästen gehört Fidel Castro, der kubanische Staatschef, der sich knapp zwei Jahre nach dem Sturz des Diktators Batista zusehends der Sowjetunion annäherte. Dabei liegt die Insel Kuba nur weniger als 180 Kilometer von der Küste des US-Bundesstaates Florida entfernt. Fidel Castro sorgt in Manhattan zehn Tage lang für eine gewisse Unruhe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystère d'archives Regie: Serge Viallet, Pierre Catalan Altersempfehlung: ab 12

