Dokumentation Die Wikinger Räuber und Entdecker GB 2015 1. Staffel, Folge 3: Die Wikinger waren gefürchtete Krieger und Räuber. Sie trugen klangvolle Namen wie Erik Blutaxt und Harald Blauzahn. Auch gelten sie weithin als heidnische Barbaren. Dabei wird oft übersehen, dass sie auch eifrige Händler, Söldner und Entdecker waren. Ihr Hunger nach Eroberung trieb die Wikinger von Skandinavien aus in immer neue fremde Länder. Die Spuren der Wikinger führen nach West- und Osteuropa, in den Nordatlantik und sogar bis nach Amerika. Originaltitel: Vikings