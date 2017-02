Spiegel Geschichte 22:50 bis 23:50 Dokumentation Die Roten Khmer - Terror in Kambodscha USA 2010 Stereo 16:9 Merken Die Schreckensherrschaft der Roten Khmer in Kambodscha ist bis heute berüchtigt. Zwischen 1975 und 1978 terrorisierten sie das asiatische Land, ihrem Regime fielen Millionen Menschen zum Opfer. Viele der Verbrechen sind bis heute ungeklärt. Jetzt brechen die Täter nach über dreißig Jahren ihr Schweigen. Vom einfachen Fußsoldaten bis zur Führungsfigur sprechen die Täter über ihre Verbrechen, so auch der ehemalige Chefideologe der Roten Khmer, Nuon Chea, der als Bruder Nummer zwei traurige Berühmtheit erlangte und der für seine Taten mittlerweile zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Enemies of People - Rote Khmer Altersempfehlung: ab 12

