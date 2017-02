Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation Deutschlands Supergrabungen D 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Der erste Teil der "Supergrabungen" führt quer durch Deutschland. Von einer Ausgrabung im mittelalterlichen Berlin geht es weit zurück zu den künstlerischen Anfängen des Menschen auf der schwäbischen Alb. Von dort in den äußersten Norden zur untergegangenen Handelsmetropole Rungholt, einem Mythos der Archäologie. Im sächsischen Dippoldiswalde finden sich jahrhundertealte Gänge in der Erde, in denen einst Silber geschürft wurde, und in der größten Stadtgrabung Deutschlands, in Lübeck, gibt es nicht nur Kinderspielzeug zu entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschlands Supergrabungen

