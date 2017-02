Sky Bundesliga 16:30 bis 18:30 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund, 18. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Mit einem 0:0 gegen Köln hat Mainz 05 das Fußballjahr eröffnet. Mit dem erhofften Sieg hat es zwar nicht geklappt, für Martin Schmidt ging das Remis aber in Ordnung. "Unser Ziel war auch, dass wir solide stehen wollten", erklärte der Mainzer Trainer. Darunter habe das Angriffsspiel etwas gelitten. Die solide Defensive gebe seinem Team "ein gutes Gefühl, darauf lässt sich aufbauen." Gegen den BVB dürften erneut defensive Tugenden gefragt sein. Die Dortmunder gewannen in Bremen mit 2:1, wirkten dabei aber keinesfalls souverän. "Vielleicht müssen wir anerkennen, dass wir dieses Jahr nicht so stabil sind", sagt BVB-Coach Thomas Tuchel. Moderation: Jessica Kastrop, Kommentar: In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessica Kastrop