Sky Bundesliga 13:45 bis 15:45 Fußball Fußball: Bundesliga Bayer Leverkusen - Borussia M'gladbach, bwin Topspiel der Woche, 18. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Für Roger Schmidt war der verdiente Leverkusener 3:1-Erfolg gegen die Hertha ein "sehr guter Abschluss der Hinrunde". Der Bayer-Coach sah aber auch noch Steigerungspotenzial bei seiner Mannschaft: "Wir können natürlich noch einiges besser machen", sagte Schmidt. Das trifft so auch auf den kommenden Gegner aus Gladbach zu. Die Borussia holte bei der Premiere ihres neuen Trainers Dieter Hecking ein 0:0 in Darmstadt. Er müsse damit zufrieden sein, erklärte Hecking, "auch wenn man natürlich immer etwas mehr will". Sein Team müsse erst wieder "Vertrauen aufbauen. Dafür war das ein erster Schritt." Nummer zwei soll in Leverkusen folgen. Moderation: Sebastian Hellmann, K In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Hellmann