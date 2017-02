Sky Bundesliga 07:45 bis 09:45 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden, 18. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Einen Magenbitter musste Nürnbergs Trainer Alois Schwartz in der Winterpause schlucken. Für 1,5 Millionen Euro Ablöse verließ FCN-Stürmer und Top-Torjäger der 2. Liga Guido Burgstaller den "Club" in Richtung Schalke. "Es ist nicht einfach, so einen Individualisten zu ersetzen, der teilweise aus dem Nichts ein Tor gemacht, uns dadurch oft im Spiel gehalten hat", so Schwartz, "jetzt müssen wir schauen, dass wir als Team enger zusammenrücken und das alles als Einheit auffangen können." Teamwork war das Erfolgsrezept von Aufsteiger Dynamo in der Hinserie. Mit 27 Punkten rangiert Dresden in der oberen Tabellenhälfte und absolvierte eine "gelungene Vorbereitung im spa In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 145 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 145 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 145 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 115 Min.