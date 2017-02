Judith (Holly Hunter) steht vor einem Scherbenhaufen: geschieden (ihr Mann hat sie betrogen) und ohne Kinder führt sie ein inhaltsloses Leben in ihrem New Yorker Luxusappartement. Kurzentschlossen stürzt sie sich ins Nachtleben, lernt die unabhängige Sängerin Liz (Queen Latifah) kennen - und wird von einem wildfremden Mann geküsst. Auch Liftboy Pat (Danny DeVito) hat ein Auge auf die attraktive Judith geworfen. Der hat Spielschulden, sich gerade von seiner Frau getrennt und auch noch seine Tochter verloren. Allmählich kommen sich die beiden näher. Ein Happy End für die Liebe? - Einfühlsame Großstadtkomödie mit starken Stars. In Google-Kalender eintragen