Sky Action 23:05 bis 00:40 SciFi-Film Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer USA, D, GB 2007 Nach den Comics von Stan Lee und Jack Kirby 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der extrem elastische "Mr. Fantastic" (Ioan Gruffudd), das Muskel-Monster (Michael Chiklis), die sexy Unsichtbare (Jessica Alba) und der Flammenwerfer (Chris Evans) müssen sich mit einem galaktischen Wellenreiter rumärgern. Der verfügt nicht nur über eine ausgeprägte Zerstörungswut, sondern reanimiert auch den ärgsten Gegner des Superhelden-Quartetts: Dr. Doom (Julian McMahon). - Actionreicher Popcorn-Spaß mit sensationellen Computer-Tricks, produziert von Bernd Eichinger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Silver Surfer) Jessica Alba (Susan Storm / Das unsichtbare Mädchen) Chris Evans (Johnny Storm / Die menschliche Fackel) Michael Chiklis (Ben Grimm / Das Ding) Julian McMahon (Victor Von Doom / Dr. Doom) Kerry Washington (Alicia Masters) Andre Braugher (General Hager) Sprecher: Laurence Fishburne (Silver Surfer) Originaltitel: 4: Rise of the Silver Surfer Regie: Tim Story Drehbuch: Don Payne, Mark Frost Kamera: Larry Blanford Musik: John Ottman Altersempfehlung: ab 12

