Sky Action 21:15 bis 23:05 Fantasyfilm Fantastic Four USA, D 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei Experimenten im Weltall werden der Wissenschaftler Dr. Richards (Ioan Gruffudd) und seine Kollegen von Strahlen getroffen, die bei ihnen übernatürliche Veränderungen auslösen: Reed mutiert zum Gummimann, sein Freund Ben (Michael Chiklis) erhält eine Steinhaut, Forscherin Sue (Jessica Alba) wird unsichtbar und ihr Bruder (Chris Evans) zur menschlichen Fackel. Ihre Gaben nutzen die vier fortan für den Kampf gegen das Böse. - Vier Superhelden räumen auf! Starke Verfilmung des berühmten Marvel-Comics. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Reed Richards / Mr. Fantastic) Jessica Alba (Susan Storm / Das unsichtbare Mädchen) Chris Evans (Johnny Storm / Die menschliche Fackel) Michael Chiklis (Ben Grimm / Das Ding) Julian McMahon (Victor von Doom / Dr. Doom) Hamish Linklater (Leonard) Kerry Washington (Alicia Masters) Originaltitel: Fantastic Four Regie: Tim Story Drehbuch: Mark Frost, Michael France Kamera: Oliver Wood Musik: John Ottman Altersempfehlung: ab 12