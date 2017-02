Sky Action 19:00 bis 20:55 Thriller Bordertown USA 2006 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die engagierte US-Reporterin Lauren (Jennifer Lopez) reist in die mexikanische Grenzstadt Juarez, die von eine Mordserie erschüttert wird: Reihenweise fallen hier junge Fabrikarbeiterinnen brutalen Killern zum Opfer. Als Lauren aufdeckt, dass es bereits Hunderte Tote gab, gewinnt sie das Vertrauen der Arbeiterinnen. Doch ihre Ermittlungen bringen sie in höchste Gefahr. - Politisch brisanter Thriller nach Tatsachen, mit vielen Stars besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Lauren Adrian) Martin Sheen (George Morgan) Antonio Banderas (Alfonso Diaz) Sonia Braga (Teresa Casillas) Maya Zapata (Eva Jimenez) Juan Diego Botto (Marco Antonio Salamanca) Kate del Castillo (Elena Diaz) Originaltitel: Bordertown Regie: Gregory Nava Drehbuch: Gregory Nava Kamera: Reynaldo Villalobos Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12