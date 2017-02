Sky Action 17:25 bis 19:00 Actionfilm Rambo USA 1982 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vietnam-Veteran John Rambo (Sylvester Stallone) will einen alten Kriegskameraden besuchen. Doch die Polizei hält ihn für einen Landstreicher und schikaniert ihn. Rambo flüchtet in die Wälder. Von dort aus startet er einen erbitterten Privatkrieg. - Sylvester Stallone in seiner Paraderolle als knallhartem Einzelkämpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (John J. Rambo) Richard Crenna (Col. Samuel Trautman) Brian Dennehy (Sheriff Will Teasle) Bill McKinney (Cpt. Dave Kern) Jack Starrett (Deputy Sergeant Arthur Galt) Michael Talbott (Deputy Balford) Chris Mulkey (Deputy Ward) Originaltitel: First Blood Regie: Ted Kotcheff Drehbuch: Michael Kozoll, William Sackheim, Sylvester Stallone Kamera: Andrew Laszlo Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16