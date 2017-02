Sky Action 08:15 bis 10:15 Actionfilm The Green Hornet USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Britt Reid (Seth Rogen) führt als Sohn eines Medienmoguls ein Lotterleben. Als er nach dem Tod seines Vaters ein Vermögen erbt, will er neu anfangen. Gemeinsam mit dem erfinderischen Kato (Jay Chou) und mit Unterstützung der schönen Assistentin Lenore (Cameron Diaz) bekämpft er als maskierter Rächer das Verbrechen. Prompt bekommt er Ärger mit Obergangster Chudnofsky (Christoph Waltz). - Actionreiche Superheldensatire von Kultregisseur Michel Gondry ("Vergiss mein nicht"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Seth Rogen (Britt Reid / The Green Hornet) Jay Chou (Kato) Cameron Diaz (Lenore Case) Christoph Waltz (Chudnofsky) Tom Wilkinson (James Reid) David Harbour (D.A. Frank Scanlon) Edward James Olmos (Mike Axford) Originaltitel: The Green Hornet Regie: Michel Gondry Drehbuch: Seth Rogen, Evan Goldberg Kamera: John Schwartzman Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 265 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 121 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 65 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 55 Min.