Sky Action 06:35 bis 08:15 Horrorfilm Molly Hartley 2 - The Exorcism USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor sechs Jahren erfuhr Molly Hartley (Sarah Lind), dass ihre eigene Mutter dem Teufel ihre Seele versprach. Zwar entkam sie damals dem Fluch, doch jetzt greifen dunkle Mächte erneut Besitz von ihr: Sie wird des Mordes an ihren Freunden verdächtigt und landet in der Psychiatrie, wo es unter Patienten und Angestellten bald zu schrecklichen Unfällen kommt. Ihre einzige Hoffnung ist der abtrünnige Priester John Barrow (Devon Sawa). Er soll einen Exorzismus durchführen, bevor Molly völlig dem Bösen verfällt. - Effektvoller Okkultschocker vom "I Spit On Your Grave"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Lind (Molly Hartley) Devon Sawa (Pater John Barrow) Gina Holden (Dr. Laurie Hawthorne) Peter MacNeill (Chaplain Henry Davies) Daina Leitold (Janet Jones) Julia Arkos (Beatrice White) Tom McLaren (Pater James) Originaltitel: The Exorcism of Molly Hartley Regie: Steven R. Monroe Drehbuch: Matt Venne Kamera: Jonathon Cliff Musik: Corey Allen Jackson Altersempfehlung: ab 16

