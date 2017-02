Sky Cinema 00:10 bis 02:05 Drama Dark Places - Gefährliche Erinnerung USA, F, GB 2015 Nach einer Vorlage von Gillian Flynn 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Kind wurde Libby (Charlize Theron) Zeugin der brutalen Ermordung ihrer Mutter Patty (Christina Hendricks) und ihrer beiden Schwestern. Die Zeugenaussage der damals siebenjährigen Libby sorgte dafür, dass ihr Bruder Ben (Corey Stoll) hinter Gitter wanderte. 25 Jahre später holen sie die schrecklichen Ereignisse ein: An der Schuld ihres Bruders gibt es neue Zweifel. Was hat Libby in jener verhängnisvollen Nacht wirklich gesehen? - Topbesetzter Thriller nach dem gleichnamigen Mystery-Bestseller von "Gone Girl"-Autorin Gillian Flynn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlize Theron (Libby Day) Nicholas Hoult (Lyle) Chloë Grace Moretz (die junge Diondra) Tye Sheridan (der junge Ben Day) Christina Hendricks (Patty Day) Sterling Jerins (die junge Libby Day) Corey Stoll (Ben Day) Originaltitel: Dark Places Regie: Gilles Paquet-Brenner Drehbuch: Gilles Paquet-Brenner Kamera: Barry Ackroyd Musik: Gregory Tripi, BT Altersempfehlung: ab 16