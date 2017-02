Sky Cinema 20:15 bis 22:05 Komödie Kill Your Friends GB 2015 Nach einer Vorlage von John Niven 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken England, 1997: Das Musikgeschäft boomt, zynische Manager wie Steven Stelfox (Nicholas Hoult) schaffen es selbst mit dem größten Schrott an die Spitze der Charts. Steven kostet seinen Erfolg mit Drogenexzessen voll aus. Doch als die Verkäufe nachlassen, muss sich der ehrgeizige Talentscout etwas einfallen lassen - und greift zu extremen Mitteln, um an den rettenden Hit zu kommen. - "American Psycho" im Musicbiz: krasse Satire mit rabenschwarzem Humor, nach dem Kult-Bestseller von John Niven, der auch das Drehbuch schrieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Hoult (Stelfox) James Corden (Waters) Georgia King (Rebecca) Craig Roberts (Darren) Rosanna Arquette (Barbara) Moritz Bleibtreu (Rudi) Jim Piddock (Derek Sommers) Originaltitel: Kill Your Friends Regie: Owen Harris Drehbuch: John Niven Kamera: Gustav Danielsson Musik: Junkie XL Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 216 Min. 21

Thriller

ProSieben 22:25 bis 00:40

Seit 131 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 81 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 56 Min.