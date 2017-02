Sky Krimi 03:30 bis 05:05 Krimi Die Neue - Eine Frau mit Kaliber Folge: 1 Jagdfieber D 1998 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Inspektorin Lisa Engel tritt in Mondsee ihre neue Arbeitsstelle an. Nach einigen Startschwierigkeiten übernimmt sie ihren ersten Fall. Bei der Jagd wurde auf einen Hotelgast geschossen. Im Gegensatz zu ihrem Vorgesetzten glaubt Lisa Engel nicht an einen Unfall. - Spannender Pilotfilm zur 13-teiligen Serie, um eine engagierte Polizistin, die mit Schmäh und Sturheit die kniffligsten Fälle löst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Johannes Silberschneider (Karl Kampeiner) Thierry van Werveke (Helmut Kampeiner) Originaltitel: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Jörg Grünler Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Mick Baumeister Altersempfehlung: ab 12

