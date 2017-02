Seit Tochter Marie vor vier Jahren spurlos verschwand, findet die Familie Meifeld nicht mehr in den Alltag zurück. Oliver Radek und sein Team von der Vermisstenstelle brachen die Suche nach dem Mädchen ab. Dann ein Lichtblick: Sybille glaubt, ihre Tochter in Begleitung ihres Entführers an einer Straßenbahnstation gesehen zu haben. Für Radek die Chance, seinen Fall noch einmal aufzurollen. In Google-Kalender eintragen