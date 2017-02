Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 206 Der Schlaf des Gerächten D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Eva Kuhn und Roland Mertes morgens an ihren Arbeitsplatz kommen, machen sie eine schreckliche Entdeckung: Ihr Chef, Möbelhausbesitzer Gerhart Dillinger, wurde erschlagen. Sven Hansen und Florian Prantl spüren sofort, dass in dem Einrichtungshaus ein schlechtes Betriebsklima herrscht. Während die Kommissare den Fall lösen, sorgt Irmgard Hasenrieder für Aufregung und Florian Prantl weiß nicht so recht, ob er sich über den Überraschungsbesuch seiner Freundin freuen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Andreas Giebel (Florian Prantl) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Werner Siebert Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Sabine Mayr Musik: Joachim J. Gerndt

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 221 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 86 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 61 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 41 Min.