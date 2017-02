Resi Berghammer besucht gerade einen Fischmarkt in Murnau, als im Kofferraum ihres Autos die Leiche ihres Pensionsgasts Sandra Prechtl gefunden wird. Die Kriminalkommissare Mark Brenner und Rebecca Lerchinger erkennen in ihrer Verdächtigen schnell die Mutter des Bad Tölzer Kollegen Benno Berghammer. Der bietet sofort seine Hilfe bei diesem Fall an. - Ermittlungen zwischen Laptop und Lederhose. In Google-Kalender eintragen