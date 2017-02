Gerade aus dem Knast entlassen, plant Oswald "Ossi" Schneider (Tim Wilde) schon das nächste Ding. Er will sich eine Million alter D-Mark-Münzen schnappen, die in einer Eisengießerei lagern. Zu seinen zehn Kompagnons zählen bald auch die Ex-Ruderprofis und Imbissbudenbesitzer Bruno und Axel Franke (Michael Brandner, Götz Otto). Und auch Kantinenjunge Tommy (Sasha), dessen Opa die Tunnels unter der Eisengießerei genau kennt. - Zum Kullern komische Ost-Variante von "Ocean's Eleven". In Google-Kalender eintragen