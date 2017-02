Sky Comedy 21:50 bis 23:30 Komödie 300 Worte Deutsch D 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Seit Jahren liefern sich Dr. Ludwig Sarheimer vom Ausländeramt und Hodscha Cengiz Demirkan, Vorsitzender der türkischen Gemeinde, in Köln einen wahren Kleinkrieg. Der eine möchte an alten Traditionen festhalten und lässt eine Reihe lediger Frauen für heiratswillige Türken nach Deutschland einfliegen. Der andere will das verhindern, da keine der Damen der deutschen Sprache mächtig ist und die vorgelegten Zeugnisse über erfolgreich in der Türkei absolvierte Sprachtests gefälscht sind. Zwischen den beiden Streithähnen steht Demirkans Tochter Lale, die nicht nur studiert, sondern heimlich auch Kampfsport trainiert. Das ermöglicht ihr, alle potenziellen Ehemänner abzuwehren, die ihr von ihrem Vater vorgeschlagen werden. Zu Hause gibt die junge Frau die brave türkische Tochter, doch sobald sie das Haus verlässt, legt sie das Kopftuch ab und ist gänzlich im deutschen Leben angekommen. Als ihr Vater sie bittet, für frisch aus der Türkei angereiste Bräute den Deutschunterricht zu übernehmen, kann sie nicht Nein sagen. Denn die Frauen müssen den "300 Worte Deutsch"-Sprachtest bestehen, ohne den sie nicht in Deutschland bei ihren zugewiesenen Ehemännern bleiben dürfen. Dabei verlieben sich Lale und der Neffe von Dr. Sarheimer ineinander, was zu weiteren Verwicklungen führt denn Hodscha Demirkan hat bereits einen wohlhabenden türkischen Unternehmer als Ehemann für seine Tochter ausgesucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pegah Ferydoni (Lale) Christoph Maria Herbst (Sarheimer) Vedat Erincin (Hodscha Demirkan) Christoph Letkowski (Marc) Nadja Uhl (Conny) Nursel Köse (Tante Damla) Beste Bereket (Fatma) Originaltitel: 300 Worte Deutsch Regie: Züli Aladag Drehbuch: Ali Samadi Ahadi, Arne Nolting Kamera: Kolja Brandt Musik: Christopher Bremus, Michael Kadelbach Altersempfehlung: ab 12