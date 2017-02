Sky Comedy 20:15 bis 21:50 Komödie Highway to Hellas D 2015 Nach einer Vorlage von Arnd Schimkat, Moses Wolff 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der deutsche Bankangestellte Geissner (Christoph Maria Herbst) soll auf der griechischen Insel Paladiki die Kreditwürdigkeit des hübschen Eilands prüfen. Das gefällt den Bewohnern wie Bürgermeister Spyros (Akilas Karazisis) gar nicht, der hier eine Öko-Hotelanlage bauen will. Gleissner wird der Supermarktbesitzer Panos (Adam Bousdoukos) zur Seite gestellt. Wird es dem Lebemann gelingen, die Bürokraten-Seele des Besuchers zu lockern und ihn die Schönheit im Chaos entdecken zu lassen? - Christoph Maria Herbst in einer sympathischen Komödie um den Zusammenprall von Mentalitäten, mit viel Slapstick und großem Herz erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph Maria Herbst (Jörg Geissner) Adam Bousdoukos (Panos) Akilas Karazisis (Spyros) Georgia Tsagaraki (Eleni) Originaltitel: Highway to Hellas Regie: Aron Lehmann Drehbuch: Arnd Schimkat, Moses Wolff, Aron Lehmann Kamera: Nikolaus Summerer Musik: Boris Bojadzhiev Altersempfehlung: ab 6