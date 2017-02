Sky Nostalgie 04:55 bis 06:35 Komödie Von allen geliebt D 1957 SW 20 40 60 80 100 Merken Die glücklich verheiratete Lotte (Magda Schneider) erkennt in dem Verlobten (Johannes Heesters) ihrer Tochter (Ann Smyrner) ihren ehemaligen Geliebten wieder. Probleme gibt es jedoch erst, als die Tochter, wie damals die Mutter, ihren Freund verlassen will. - Ausgezeichnet besetzte Liebeskomödie. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Magda Schneider (Lotte Fürst) Johannes Heesters (Rudolf Avenarius) Ivan Desny (Roger Marbeau) Hans Nielsen (Dr. Johannes Fürst) Chariklia Baxevanos (Reni Fürst) Ann Smyrner (Cora Fürst) Frank Holms (Günther Avenarius) Originaltitel: Von allen geliebt Regie: Paul Verhoeven Drehbuch: Hannelore Holtz, Paul Verhoeven Kamera: Ekkehart Kyrath Musik: Herbert Jarczyk Altersempfehlung: ab 12