Sky Nostalgie 00:20 bis 01:45 Krimi Macao USA 1952 SW Im fernen Macao verliebt sich der zynische Abenteurer Nick (Robert Mitchum) in die atemberaubende Julie (Jane Russell). Die bringt ihn in den Dunstkreis des skrupellosen Gangsterkönigs Halloran (Brad Dexter). Als dieser in Nick einen FBI-Spitzel vermutet, entbrennt ein Kampf auf Leben und Tod. - Vorletzter Film von Meisterregisseur Josef von Sternberg, mit einem lakonisch-lässigen Robert Mitchum. Bildergalerie Schauspieler: Robert Mitchum (Nick Cochran) Jane Russell (Julie Benson) William Bendix (Lawrence Trumble) Brad Dexter (Halloran) Thomas Gomez (Lt. Sebastian) Gloria Grahame (Margie) Edward Ashley (Martin Stewart) Originaltitel: Macao Regie: Josef von Sternberg Drehbuch: Bernard C. Schoenfeld, Stanley Rubin Kamera: Harry J. Wild Musik: Anthony Collins Altersempfehlung: ab 12