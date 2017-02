Sky Nostalgie 22:50 bis 00:20 Abenteuerfilm Flucht nach Burma USA 1955 20 40 60 80 100 Merken Abenteurer Jim (Robert Ryan) wird des Mordes an einem indischen Prinzen beschuldigt. Die temperamentvolle Gwen (Barbara Stanwyck) gewährt ihm auf ihrer Plantage Unterschlupf. Die beiden verlieben sich ineinander. Doch der englische Offizier Cardigan und der Vater des Prinzen sind Jim bereits auf den Fersen. - Bunter Abenteuerfilm im exotisch-dekorativen Ambiente des fernen Ostens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Stanwyck (Gwen Moore) Robert Ryan (Jim Brecan) David Farrar (Cardigan) Murvyn Vye (Mekash) Lisa Montell (Andora) Robert Warwick (Sawbwa) Robert Cabal (Kumat) Originaltitel: Escape to Burma Regie: Allan Dwan Drehbuch: Talbot Jennings, Hobart Donavan Kamera: John Alton Musik: Louis Forbes Altersempfehlung: ab 12

