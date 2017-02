Sky Nostalgie 20:15 bis 22:50 Krimi Tödliche Ehen GB 1983 Nach dem Briefroman "Les mantes religieuses" von Hubert Monteilhet 20 40 60 80 100 Merken Professor Canova (Pinkas Braun) ist ein reicher Mann. Vor 25 Jahren legte er eine Erbschaft bei einer Schweizer Versicherungsgesellschaft an. Nun lebt der Professor glücklich verheiratet mit seiner zweiten Frau Vera (Carmen du Sautoy). Da lernt er die junge, attraktive Beatrice (Cherie Lunghi) kennen und verliebt sich in sie. Bald findet Beatrice heraus, dass der Professor ermordet werden soll. - TV-Psychokrimi vom Regisseur von "Der Schrecken der Medusa". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Pryce (Christian Magny) Cherie Lunghi (Beatrice Manceau) Carmen Du Sautoy (Vera Canova) Pinkas Braun (Professor Paul Canova) Anna Cropper (Gertrude) Arthur Brauss (Richter) Sarah Berger (Madeleine) Originaltitel: Praying Mantis Regie: Jack Gold Drehbuch: Philip Mackie Kamera: John Coquillon Musik: Carl Davis

