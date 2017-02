Sky Nostalgie 14:15 bis 15:55 Komödie Sein oder Nichtsein USA 1942 SW 20 40 60 80 100 Merken Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges: Ein Warschauer Theater will eine freche Gestapo-Satire spielen. Auf politischen Druck hin müssen die Schauspieler das Stück absetzen. Nach dem Einmarsch der Deutschen können sie die Gestapo-Kostüme plötzlich gut gebrauchen. - Berühmte Antinazi-Komödie mit Carole Lombard in ihrer letzten Rolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carole Lombard (Maria Tura) Jack Benny (Joseph Tura) Robert Stack (Stanislav Sobinsky) Felix Bressart (Greenberg) Lionel Atwill (Rawitsch) Stanley Ridges (Professor Siletzsky, Spion) Sig Ruman (Oberst Ehrhardt) Originaltitel: To Be or Not to Be Regie: Ernst Lubitsch Drehbuch: Edwin Justus Mayer Kamera: Rudolph Maté Musik: Werner R. Heymann Altersempfehlung: ab 12