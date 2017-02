Sky Nostalgie 13:20 bis 14:15 Fantasyserie Die Schöne und das Biest Ein hartes Urteil USA 1988 Merken Der elfjährige Zigeunerjunge Tony läuft Catherine vors Auto. Als Catherine ausssteigt, um sich um ihn zu kümmern, springt er auf und stiehlt ihr die Brieftasche. Kurz darauf steht der Junge vor ihrer Tür. Er hat offensichtlich große Probleme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Linda Hamilton (Catherine Chandler) Ron Perlman (Vincent) Josh Blake (Tony Ramos) Robert Pastorelli (Vick) Will Kuluva (Milo) Roy Dotrice (Jacob 'Father' Wells) Jay Acovone (Deputy D.A. Joe Maxwell) Originaltitel: Beauty and The Beast Regie: Victor Lobl Drehbuch: Ron Koslow, Virginia Aldridge Kamera: Frank Beascoechea Musik: Don Davis Altersempfehlung: ab 12