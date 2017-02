Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Griff zur Waffe USA 1965 Merken 1. Staffel, Folge 301: Auf dem Gebiet der Ponderosa errichtet eine Bergbaugesellschaft eine Mine. Der Inhaber behauptet, die Besitzrechte des Gebietes seien ungeklärt. Hoss versucht deshalb die vor Jahren geraubten Besitzurkunden wiederzubeschaffen. Dabei gerät er in einen Hinterhalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Grant Williams (Patch) Bruce Gordon (Mr. Bronson) Holly Bane (Charlie) Originaltitel: Bonanza Regie: Ralph E. Black Drehbuch: David Dortort, William Koenig, Don Tait Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose