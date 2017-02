Sky Nostalgie 09:25 bis 11:25 Kriegsfilm Der wilde Haufen von Navarone GB 1978 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1943. Während sie die Kanonen von Navarone sprengten, entlarvten die Spezialisten Mallory (Robert Shaw) und Miller (Edward Fox) einen ihrer Mitstreiter als Verräter und übergaben ihn zur Liquidierung ihren griechischen Alliierten. Wie sie jetzt erfahren müssen, überlebte der Enttarnte und spioniert nun in den Reihen der jugoslawischen Partisanen für die Deutschen. Da Mallory und Miller die Einzigen sind, die den Mann eindeutig identifizieren können, werden sie für den Auftrag aufgeboten, den Feind in den Reihen der Partisanen zu lokalisieren und auszuschalten. Zu diesem Zweck schliessen sie sich der Sabotage-Einheit Force 10 an, die vom US-Amerikaner Mike Barnsby (Harrison Ford) geleitet wird. Deren eigentliche Aufgabe ist es, eine strategisch wichtige Brücke in Bosnien zu sprengen. Doch davon weiss weder Mallory noch Miller. Um möglichst unauffällig nach Jugoslawien zu gelangen, soll die Gruppe ein Flugzeug stehlen. Während dieser Aktion wird zufällig Sergeant Weaver (Carl Weathers) befreit, der sich kurzerhand der Mission anschliesst. Als ihr Flugzeug von deutschen Jägern angegriffen und abgeschossen wird, findet der grösste Teil von Force 10 den Tod. Die Überlebenden treffen auf eine Gruppe von Partisanen unter dem Kommando von Captain Drazak (Richard Kiel). Doch diese sind keine Freunde, sondern Kollaborateure, die mit den Deutschen zusammenarbeiten. Das ganze Unternehmen steht kurz vor dem Scheitern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Shaw (Mallory) Harrison Ford (Barnsby) Barbara Bach (Maritza) Edward Fox (Miller) Franco Nero (Lescovar) Carl Weathers (Weaver) Richard Kiel (Drazak) Originaltitel: Force 10 from Navarone Regie: Guy Hamilton Drehbuch: Robin Chapman Kamera: Christopher Challis Musik: Ron Goodwin

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 265 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 121 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 65 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 55 Min.