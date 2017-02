National Geographic 23:30 bis 00:15 Dokumentation Drogen im Visier Kokainhochburg Kalifornien USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Oakland in Kalifornien wurde von einem Korruptionsskandal innerhalb der Polizei erschüttert. Viele Polizisten mussten ihren Dienst quittieren, und wegen eines Haushaltsdefizits von 58 Millionen Dollar wurden keine neuen eingestellt. Bald wurde Oakland zur drittgefährlichsten Stadt in den USA. Der Drogenmarkt entzieht sich jeglicher Kontrolle, und weil die Polizei kaum präsent ist, kämpfen die Dealer mit extremer Gewalt um ihre Gebiete. Allerdings stehen sie einem hervorragenden Team aus Undercover-Detectives gegenüber, die für den Alameda County Sheriff arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.