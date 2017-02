National Geographic 21:50 bis 22:40 Dokumentation Weird War Two Das Krokodil-Massaker SIN 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Ramree-Insel im Golf von Bengalen wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges zum Schauplatz eines gigantischen Massakers: Im Februar 1945 befinden sich rund 1.000 japanische Soldaten auf der Flucht vor den Truppen der Alliierten und geraten dabei in ein abgelegenes Sumpfgebiet - mit tödlichen Folgen. Denn hier wimmelt es nur so von ausgehungerten Leistenkrokodilen. Zu Hunderten stürzen sich die Echsen auf die ihnen schutzlos ausgelieferten Japaner. Für "Weird War Two" reisen Sam Willis und RJ nach Ramree, um dem wohl größten und tödlichsten Krokodilangriff aller Zeiten auf den Grund zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nazi Weird War Two