National Geographic 20:10 bis 21:00 Dokumentation Europas blutige Geschichte Dunkle Mächte GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Totengräber, Hexen und Teufelsanbeter stehen im Mittelpunkt der aktuellen Episode, in der Historikerin Dr. Suzannah Lipscomb und Journalist Joe Crowley sich wieder auf unbekanntes Terrain wagen. Haben die Totengräber der Stadt Frankenstein die Pest verbreitet, indem sie Pulver aus Leichen hergestellt haben? Warum wurde ein angesehener Chirurg angeklagt, der Anführer einer Diebesbande zu sein, die den Teufel anbetet? Und wieso war ein kleines baskisches Dorf in die größte Hexenverfolgung der spanischen Geschichte verwickelt? Schauspieler: Suzannah Lipscomb (Herself - Presenter) Joe Crowley (Himself - Presenter) Judy Clifton (Maria de Echachute) Kenton Hall (The Torturer) James Pimenta (Executioner/Inquisitor) Originaltitel: Bloody Tales Regie: David Caldwell Evans, Jeremy Turner, Luke McLaughlin