National Geographic 18:20 bis 19:15 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Horrorflug 111 CDN 2005 Stereo 16:9 Am 10. Juni 1990 startet eine BAC 1-11 der British Airways von Birmingham Richtung Malaga. Die Maschine befindet sich noch im Steigflug, als auf 5.200 Metern Höhe eine Windschutzscheibe im Cockpit platzt. Der Pilot wird durch den Luftzug nach draußen geschleudert, bleibt aber mit den Beinen am Rahmen des Fensters hängen und überlebt auf diese Weise. Co-Pilot Alistair Atchingson gelingt es unter schwierigsten Bedingungen, den Jet 20 Minuten später auf dem Flughafen von Southampton zu landen. Die Untersuchung des Unglücks bringt bei einer der größten Airlines der Welt erhebliche Wartungsmängel ans Licht. Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Andrew Loudon (Tim Lancaster - Captain) Howard Teale (Alistair Atchison - Co-Pilot) Robert Curbishley (Simon Rogers - Steward) Benedict Sandiford (Nigel Ogden - Steward) Ben Abell (John Howard - Steward) Zoe Dawson (Sue Gibbons - Stewardess) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Nigel Levy Musik: Anthony Rozankovic