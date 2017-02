National Geographic 16:40 bis 17:30 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Bergung aus dem Wasser CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Al und Gord erleben den härtesten Einsatz dieser Saison. Während die beiden alles aus ihren Abschleppwagen herausholen, kämpfen sich Jamie und seine Crew in Alberta zu einer Massenkarambolage vor. Allerdings erschwert ein Whiteout ihre Sicht. Bei dem winterlichen Wetterphänomen erscheint das Blickfeld gleichmäßig hell und sorgt für massive Desorientierung beim Fahrer. Zurück in British Columbia, wird ein Abschleppwagen für eine Bergung aus dem Wasser benötigt. Möglicherweise handelt es sich hier jedoch gar nicht um einen tragischen Unfall, sondern um ein Verbrechen mit Todesfolge... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway Thru Hell