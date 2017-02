National Geographic 13:15 bis 14:05 Dokumentation Südafrikas Ingenieure Der WM-Zug SA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Südafrikas Bauwirtschaft erlebte im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2010 einen beispiellosen Boom. Milliardenbeträge flossen nicht nur in den Bau neuer Sportarenen - auch die Infrastruktur des Landes wurde runderneuert, um dem Ansturm von Fußballfans aus aller Welt gewachsen zu sein. Im Zuge dieser Neuerungen wurde auch die erste Hochgeschwindigkeits-Zugstrecke auf dem afrikanischen Kontinent errichtet. Der Plan: Die 80 Kilometer lange Trasse des "Gautrain" soll Johannesburg mit Pretoria und dem OR Tambo International Airport verbinden. Die Streckenführung durch unwegsames Gelände und Gebirgsregionen macht den Gautrain zu einer besonderen Herausforderung für Ingenieure und Arbeiter: Tunnel müssen in den Fels gesprengt und Brücken über gähnende Abgründe geschlagen werden - und das alles unter enormem Zeitdruck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Build Up To the Cup