National Geographic 11:30 bis 12:20 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Truck am Boden CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Tagtäglich bekommen es Jamie und Co. mit Sattelschleppern zu tun, die auf ihrer Fahrt eine Panne haben. Diesmal jedoch entwickelt sich ein vermeintlicher Routinefall zu einem echten Geduldspiel. Randy Jacknife sieht sich sogar mit der größten Herausforderung seiner gesamten Laufbahn konfrontiert. Ein umgekippter Truck mit einer Ladung Stahl lässt sich partout nicht von der Stelle bewegen. Zu allem Ärger meint Jamies Nichte auch noch, sich den preisgekrönten Truck ihres Onkels für ein Off-Road-Abenteuer leihen zu dürfen. Originaltitel: Highway Thru Hell