Disney XD 03:55 bis 04:20 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Die Geisterjäger USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Leo hat die Nase gestrichen voll davon, ständig von Trent schikaniert zu werden und bittet Chase und Adam, ihm weiszumachen, es würde in der Schule spuken. Über kurz oder lang erleben die Drei selbst unheimliche Phänomene und sind schließlich auch davon überzeugt, dass in der Mission Creek High ein Geist sein Unwesen treibt. Bree und ihr großspuriger Freund Owen streiten sich über die Dekorationen für einen bevorstehenden Schulball. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Unger (Chase Davenport) Spencer Boldman (Adam Davenport) Kelli Berglund (Bree Davenport) Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Hal Sparks (Donald Davenport) Maile Flanagan (Principal Perry) Eddie Perino (Trent) Originaltitel: Lab Rats Regie: Guy Distad, Sean McNamara, Victor Gonzales Drehbuch: Ken Blankstein Musik: Bert Selen

