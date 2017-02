Disney XD 02:30 bis 02:50 Trickserie Disneys American Dragon Troll-Besuch / Fu Dogs kleiner Ausflug USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Jake erlaubt einem Troll, sich im Hause der Familie Long vor der aufgehenden Sonne in Sicherheit zu bringen. Im - fast nie benutzten - Gästezimmer soll der etwas eigenwillige Troll bis zum Abend versteckt bleiben. Aber nun kommt Tante Patchouli zu Besuch und soll in eben diesem Gästezimmer wohnen. Fu Dog bekommt eine Eintrittskarte zu einem wichtigen Baseball-Spiel geschenkt. Weil Großvater mit Jake Konzentrationsübungen machen möchte, erlaubt er Fu Dog allein zu dem Spiel zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Jeff Goode Musik: Kat Green, Billy Lincoln Altersempfehlung: ab 6