Disney XD 18:25 bis 18:50 Comedyserie Schreck-Attack In der Falle USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Chance und Dusty locken ihre Babysitterin in einen Raum voll wertvoller ägyptischer Artefakte, unter dem Vorwand, ihr Vater sei ein berühmter Archäologe. Was sie jedoch nicht weiß: Die kostbaren Stücke sind mit einem unüberwindbarem Sicherheitssystem aus Laserstrahlen gesichert, welches es nach Auslösen des Alarms zu überwinden gilt. Sie sitzen in der Falle. Schauspieler: Cody Veith (Chance) Jillian Shea Spaeder (Bailey) Brandon Severs (Dusty) Bryce Gheisar (Herman) Tobie Windham (Uncle Will) Xander Evans (Tough Kid #1) Tyler Ganus (Tough Kid #2) Originaltitel: Walk the Prank Regie: Trevor Moore, Tom Gianas Drehbuch: Adam Small, Trevor Moore Altersempfehlung: ab 12