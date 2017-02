TNT Comedy 04:05 bis 04:30 Comedyserie Seinfeld Folge: 115 Der Marathonläufer USA 1995 16:9 Merken Elaine hat Besuch von einem Marathonläufer, der am New York Marathon teilnehmen will. Da er den Wettlauf bei der letzten Olympiade verschlief, versucht Jerry ähnliches diesmal zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Seinfeld (Jerry) Jason Alexander (George) Michael Richards (Kramer) Julia Louis-Dreyfus (Elaine) Richard Herd (Wilhelm) Jeremiah Birkett (Jean-Paul) Leon Russom (Clayton) Originaltitel: Seinfeld Regie: Andy Ackerman Drehbuch: Gregg Kavet, Andy Robin Kamera: Wayne Kennan Musik: Jonathan Wolff

