TNT Comedy 17:05 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Der listige Larry USA 2013 16:9 Merken Larry hat einen Privatdetektiv engagiert, der Lyndsey beschatten soll. Als er Lyndsey zum Strandhaus folgt, glaubt Larry, dass seine Freundin ein Verhältnis mit Walden habe. Nun muss Alan Waldens Namen reinwaschen, ohne zu offenbaren, dass er selbst eine Affäre mit Lyndsey hat. Charlies frühere Stalkerin Rose taucht überraschend auf und will Walden helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Melanie Lynskey (Rose) Brian Stepanek (Arthur) D. B. Sweeney (Larry) Amber Tamblyn (Jenny) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Reo, Susan McMartin, Saladin K. Patterson Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

