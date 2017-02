TNT Comedy 05:35 bis 05:50 Trickserie Robot Chicken Die Verurteilten von Arkham USA 2009 Merken Ein erwachsener Mann findet heraus, was an Inu Yasha so besonders ist, Leo von den Thundercats ergattert einen Job als Wetteransager und Punky Brewster wird zu einer Frau - jedoch mit erschreckendem Ergebnis. Der Bösewicht Joker aus der US-Zeichentrickserie Batman muss erst auf die Anklagebank und schließlich ins Gefängnis. Im Arkham Asylum macht er sich sowohl Freunde als auch Feinde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robot Chicken