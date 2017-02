National Geographic Wildlife 04:05 bis 04:50 Dokumentation Tiger auf der Flucht SA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Bengal- oder Königstiger ist das Nationaltier Indiens - und doch gilt sein Bestand als stark gefährdet. Die Doku "Tiger auf der Flucht" wirft einen Blick auf die Ursachen der Bedrohung. Im Mittelpunkt steht das männliche Jungtier Kumal, das von seinem Vater verstoßen wurde und nun hungrig und schutzlos lernen muss, allein zu überleben. Die Mission des heranwachsenden Tigers ist klar: ein eigenes Revier, das er wie sein Vater als majestätischer Anführer beherrscht. Doch die Nähe des Menschen und ein ständig schrumpfender Lebensraum stellen erhebliche Probleme dar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tiger on the Run

