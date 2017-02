National Geographic Wildlife 00:55 bis 01:45 Dokumentation Die Männer der Everglades Showdown im Sumpf USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Große Umstellung im "Billie Swamp Safari Wildlife Park": Die Leitung des Parks liegt ab sofort in den Händen der Seminolen-Indianer. Der neue Direktor Brian Zepeda will den Park auch dazu nutzen, um die Öffentlichkeit über die Geschichte seines Stammes aufzuklären. Seine erste Idee dazu: der "Seminole Shoot-out", ein Historien-Schauspiel, in dem originalgetreu kostümierte Darsteller historische Schlachten von Seminolen und US-Soldaten nachstellen. Während die Vorbereitungen für das Spektakel anlaufen, gilt es auch, die Vorbereitungen für die nächste Hochsaison im Park zu treffen. Betriebsleiter Jay Osceola ist dafür verantwortlich, für das Wohlergehen der tierischen Bewohner des Parks ebenso zu sorgen wie für das der zahlreichen Touristen. Dabei offenbaren sich bald ernste Schwierigkeiten - denn durch eine anhaltende Dürre wird das Wasser im Park allmählich knapp... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Men