National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Das Geheimnis des schwarzen Wolfs USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Yellowstone-Nationalpark wetteifern mehrere Wolfsrudel um die besten Jagdreviere. Normalerweise ist die Ordnung innerhalb eines Rudels fest gefügt, die Gruppe besteht im Wesentlichen aus einem Elternpaar und dessen Nachwuchs, der mit etwa zwei Jahren das Rudel verlässt. Nur selten gibt es für die Biologen des Nationalparks echte Überraschungen - bis ihnen ein schwarzer Wolf auffällt, dessen Verhalten Rätsel aufgibt. Innerhalb kürzester Zeit steigt das Tier vom "einsamen Wolf" zum Rudelführer auf und stellt dabei einiges in Frage, was die Experten bisher über das Wolfsverhalten zu wissen glaubten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Rise of Black Wolf

