National Geographic Wildlife 16:55 bis 17:45 Dokumentation Auf der Suche nach dem Monsterfisch Kamtschatka-Lachs USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf der russischen Halbinsel Kamtschatka spielt jährlich ein gewaltiges Naturschauspiel ab: die Reise der Kamtschatka Lachse. Das faszinierende Land am anderen Ende der Welt ist der perfekte Lebensraum für die kräftigen Wanderfische, die aus dem Meer dorthin zurückkehren, wo sie einst geboren wurden - in einen der 14.000 Flüsse, die hier die Wildnis durchfließen. Zeb Hogan will herausfinden, warum die Lachse gerade in Kamtschatka so zahlreich sind. Was macht die Halbinsel zum Lachsland? Der Biologe entdeckt drohende Umweltgefahren, die alles hier draußen verändern würden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish

