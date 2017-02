National Geographic Wildlife 07:10 bis 08:00 Dokusoap Der Hundeflüsterer Delta and Dong Dong USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Lynne Haines hatte einen schweren Autounfall. Um ihr das Gesundwerden zu erleichtern, besorgt ihre Freundin Sherrel Grabler einen Hund. Der Mischling hört auf den Namen Delta - und hat leider ein Problem: Er fürchtet sich vor Männern. Eines Tages greift er einen Handwerker an, der zufällig im Haus zu tun hatte. Von da an dreht Delta bereits durch, wenn jemand auch nur am Fenster vorbeigeht. Dabei ist das Tier relativ groß und damit nicht ungefährlich. Vor allem Lynne hat Angst, dass über kurz oder lang ein Unglück passiert. Cesar Millan reist nach Long Beach zu Lynne und Sherrel, um ihnen und Delta zu helfen. Unterstützung des Hundeflüsterers benötigen auch Rennie und Rhonda Scarborough. Ihr schwarzweißer Border Collie Dong-Dong stammt ursprünglich aus Taiwan, wo schwarze Hunde traditionell als Unglücksboten gelten. Dong-Dongs Überlebenschancen jenseits des Pazifiks waren dementsprechend gering. Für Rennie und Rhonda ist er jedoch der absolute Traumhund. Allerdings erweist sich sein Verhalten schon bald als recht seltsam: Dong-Dong liegt den ganzen Tag im Sessel und bewegt sich nicht von der Stelle. Vor der Leine hat er schreckliche Angst, und von daher ist es für seine Besitzer geradezu unmöglich, ihn zu einem Spaziergang zu bewegen. Im Laufe der Zeit hat das Tier kräftig zugelegt und sich sogar schon wund gelegen. Was also tun? Rennie und Rhonda wenden sich Hilfe suchend an Cesar Millan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cesar Millan (Himself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer Regie: Sueann Fincke, Marlene McCurtis, Peter Rader Drehbuch: Glenn Kirschbaum, Jim Milio, Melissa Jo Peltier, Catherine Stribling Musik: Anouk Erni, Andrew Keresztes

