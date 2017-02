National Geographic Wildlife 05:35 bis 06:20 Dokumentation Hilfe, was hat mein Hund gefressen? Angelhaken, Löffel und Münzen USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Central Park stößt Labrador Milo auf eine unangenehme Überraschung: eine Kalbszunge, die von einem Hundehasser mit Nadeln gespickt wurde! Der hastig verschluckte Happen könnte für Milo den Tod bedeuten, aber ein Tierarzt kämpft entschlossen darum, das Leben des Rüden zu retten. Auch Jack Russell Terrier Loki gerät durch seine Neugier in Schwierigkeiten, als er einen Fischköder samt Haken frisst. Und dann wäre da noch der gemütliche Bernhardiner Bogie, der eigentlich nur einen Schluck Medizin eingeflößt bekommen soll, aber mit einem gewaltigen Happs gleich den ganzen Löffel verspeist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Dog Ate What?